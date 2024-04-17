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İzmit’te Saadet, İYİ Parti’yi aratmadı!

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, son seçimde İYİ Parti’ye giden oylarını, Saadet Partisi ile telafi etti.

İzmit’te Saadet, İYİ Parti’yi aratmadı! mask
İzmit’te Saadet, İYİ Parti’yi aratmadı!
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İTTİFAKLAR DEĞİŞTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, 2019’da yapılan seçimlerde en yakın müttefiki İYİ Parti’ydi. Milletvekili olduğu dönemde bu partiye geçerek, grup kurmasına yardımcı olan isimlerden olan Hürriyet’in bir dönem İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur’la aralarından su sızmıyordu. Ancak bu birliktelik 14-28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nden sonra sona erdi. İki parti liderleri arasında ipler koptu. Böyle olunca 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti, Fatma Kaplan Hürriyet’in karşısına rakip çıkardı. Ancak İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Av.Kamil Şirin, Hürriyet’e karşı beklenen performansı gösteremedi. Sadece 2 bin 994 oy alarak, yarışta 5.sırada kaldı.

HÜRRİYET’İN KAYBI 8 BİN OY

Hürriyet, bir önceki seçime göre Şirin’e kaptırdığı oyları ise Saadet Partisi ile telafi etmiş gözüküyor. Seçim öncesi Saadet Partisi’nden İzmit Belediyesi’ne personel aldığı çok konuşulan Hürriyet’e İYİ Parti’ye kaptırdığı oylardan fazlası Saadet Partisi’nden geldi. Saadet Partisi, Hürriyet ile ittifak yapmadığı 2019 seçimlerinde 5 bin 856 oy almıştı. Son seçimde Saadet Partisi Adayı’na ise yalnızca 2 bin 509 oy çıktı. Aradaki 3 bin 347 oy farkının Hürriyet’e gittiği görülüyor. Hürriyet’in Saadet desteği olmasa bir önceki seçime göre oy kaybı gerçekte 8 bin oy civarı olacaktı.

İzmit’te Saadet, İYİ Parti’yi aratmadı!

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Nis 2024 - 11:24 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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