Söğüt: “Körfez’e değer katmaya devam edeceğiz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 31 Mart Seçimleri sonrasında çalışmalara hızlı başladı. İlk olarak Başkan Yardımcıları; İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Serkan Yeğnidemir, Sait Çalık ve Ahmet Erdemiş ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Başkan Söğüt daha sonra meclis salonunda müdürlerle bir araya geldi. Başkan Söğüt, 31 Mart seçimlerini geride bıraktıklarını ve yeni dönemde milletin tekrar eser ve hizmet siyaseti için kendilerine yetki verdiğini belirtti.
GÜZEL PROJELER HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Başkan Şener Söğüt, “5 yıllık yeni hizmet dönemi için vatandaşlarımız bizlere tekrar yetki verdi. Seçim bitti şimdi hizmet ve eser üretme zamanı. Geçmişte yapılan hizmet ve eserlerde sizlerin ve çalışma arkadaşlarımızın emeği büyük. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız.
BU KENT İÇİN HAYALLERİMİZ VAR
Körfez için yapılacak çok işimiz gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var. Bütün bunları ortak akıl ve ekip ruhu ile gönül belediyeciliği ilkesini rehber edinerek gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile yeni dönemin hepimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Esin Esin - O zaman 151 nolu otobüs hattının saatlerini sıklaştırmakla başlayabilirsiniz başkanım. köy arabasını geçti saatler . özellikle tatil günlerinde bekle bekle bir hal olduk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.