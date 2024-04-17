Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Bu görüntü şehre yakışmıyor: Adalı Apartmanı böyle kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet Bulvarı’nın girişinde yer alan Adalı Apartmanı, aslına uygun yapılmak üzere 10 yıl önce yıkıldı. İnşaatın kaba inşaatı ekim 2021 yılında tamamlandı. Bu tarihten itibaren duran çalışmalar bir daha başlamadı. İnşaatın ne zaman tamamlanacağı için bir tarih bulunmazken binanın görüntüsü şehir girişine yakışmıyor.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Bu görüntü şehre yakışmıyor: Adalı Apartmanı böyle kaldı mask
Bu görüntü şehre yakışmıyor: Adalı Apartmanı böyle kaldı
Bu görüntü şehre yakışmıyor: Adalı Apartmanı böyle kaldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ADALI APARTMANI 10 YIL ÖNCE YIKILDI

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nin başlangıcında yer alan ve 1932 yılında inşa edilen eski Seçkin İşkembe ile Adalı Lokantası’nın bulunduğu tarihi Adalı Apartmanı, 1999 Marmara Depremi’nde hasar görünce boşaltıldı. Gölcük depreminde ağır hasar alan bina, 2005 yılında tarihi eser kapsamında projelendirildi. İzmit Belediyesi, tarih koridoru projesi kapsamında orijinalinin yapılması için 2014 yılında binayı yıktı. Tarihi binanın sahipleri, orijinaline uygun yeni projeyi çizdirdi ve Anıtlar Kurulu’nun onayıyla binanın yapımına 2015 yılında başlandı. Ancak zemin katın kaba inşaatını yapan Cengizler İnşaat firması işi sürdüremedi ve inşaat durdu.

 

ÖDEME SONRASI ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Eski müteahhit ile aralarındaki anlaşmazlığı çözen hissedarlar, 2021 yılının eylül ayında binanın inşaatına yeniden başladı. 4 kattan oluşan binanın beton kolon ve ara kat tabliyeleri tamamlandıktan sonra inşaat yine durdu. Tarihi binada Adalı Lokantası ve Seçkin İşkembe işyerlerinin sahibi ve bina hissedarı olan Mustafa Kemal Erözer binanın son durumu ile ilgili “İnşaatı engelleyen yasal bir durum yok. Çalışmayı yapacak firma ile görüşmeler sürüyor. Kat malikleri olarak ödeme yapmamızın ardından binayı tamamlama işlemleri başlayacak.” dedi.

 

Bu görüntü şehre yakışmıyor: Adalı Apartmanı böyle kaldı

İNŞAATIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BİLİNMİYOR: Kaba inşaat tamamlandıktan sonra çalışmaların durduğu Adalı Apartmanı’nda inşaata yeniden ne zaman başlanacağı ile ilgili bir tarih bulunmuyor.

Bu görüntü şehre yakışmıyor: Adalı Apartmanı böyle kaldı

BÖYLE GÖZÜKECEK: 1932 yılında Alman mimarisi tarzıyla yapılan Adalı Lokantası ve Seçkin İşkembe Salonu’nun bulunduğu tarihi binanın çalışmaları tamamlandığında böyle gözükecek.

# yeni, İzmit

17 Nis 2024 - 11:48 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.708.472 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

OTO BOYACI USTASI ARANIYOR

Kamyon galerisinde çalışacak, referans verebilecek, OTO BOYACI USTASI aranıyor. Başvurular şahsen yapılacaktır. Tel: 0533 363 07 82

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

GARSON VE MUTFAK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan da bulunan kafemizde görevlendirilmek üzere, deneyimli GARSON VE MUTFAK ELEMANI alınacaktır. Tel: 0532 780 35 76

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak,Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır.Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap palet ve kereste fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır. Maaş+ Ssk+ Yemek+ Yol FURKAN AMBALAJ VE KERESTECİLİK Özdilek AVM Karşısı Uzunç...

KURYE VE YARDIMCI ARANIYOR

En az B sınıfı ehliyetli Motosiklet kullanabilen, KURYE VE YARDIMCI aranıyor. Tel: 0505 684 41 58

DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Başiskele’de bulunan firmamıza TECRÜBELİ DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ alınacaktır. Tel: 0533 303 78 79- 0532 470 92 41

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

KOMİ ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL