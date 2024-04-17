Bu görüntü şehre yakışmıyor: Adalı Apartmanı böyle kaldı

ADALI APARTMANI 10 YIL ÖNCE YIKILDI

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nin başlangıcında yer alan ve 1932 yılında inşa edilen eski Seçkin İşkembe ile Adalı Lokantası’nın bulunduğu tarihi Adalı Apartmanı, 1999 Marmara Depremi’nde hasar görünce boşaltıldı. Gölcük depreminde ağır hasar alan bina, 2005 yılında tarihi eser kapsamında projelendirildi. İzmit Belediyesi, tarih koridoru projesi kapsamında orijinalinin yapılması için 2014 yılında binayı yıktı. Tarihi binanın sahipleri, orijinaline uygun yeni projeyi çizdirdi ve Anıtlar Kurulu’nun onayıyla binanın yapımına 2015 yılında başlandı. Ancak zemin katın kaba inşaatını yapan Cengizler İnşaat firması işi sürdüremedi ve inşaat durdu.

ÖDEME SONRASI ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Eski müteahhit ile aralarındaki anlaşmazlığı çözen hissedarlar, 2021 yılının eylül ayında binanın inşaatına yeniden başladı. 4 kattan oluşan binanın beton kolon ve ara kat tabliyeleri tamamlandıktan sonra inşaat yine durdu. Tarihi binada Adalı Lokantası ve Seçkin İşkembe işyerlerinin sahibi ve bina hissedarı olan Mustafa Kemal Erözer binanın son durumu ile ilgili “İnşaatı engelleyen yasal bir durum yok. Çalışmayı yapacak firma ile görüşmeler sürüyor. Kat malikleri olarak ödeme yapmamızın ardından binayı tamamlama işlemleri başlayacak.” dedi.

İNŞAATIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BİLİNMİYOR: Kaba inşaat tamamlandıktan sonra çalışmaların durduğu Adalı Apartmanı’nda inşaata yeniden ne zaman başlanacağı ile ilgili bir tarih bulunmuyor.

BÖYLE GÖZÜKECEK: 1932 yılında Alman mimarisi tarzıyla yapılan Adalı Lokantası ve Seçkin İşkembe Salonu’nun bulunduğu tarihi binanın çalışmaları tamamlandığında böyle gözükecek.