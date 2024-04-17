Alpaslan Ortaokulu ikinci maçını da kazandı

BUGÜN GRUP BİRİNCİLİĞİ İÇİN ANTALYA İLE OYNAYACAK
Tuncay Budakin’in çalıştırdığı Derince Alpaslan Ortaokulu, Yalova’da ikinci maçında İzmit temsilcisi ile kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısı golsüz bitti. İkinci yarıda Dursun Kanat (2) ve Yiğit Efe Ayhan’ın attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrılan temsilcimiz, grubundan çıkmayı başardı. Temsilcimiz, Perşembe günü 11.00’de grup birinciliği için Antalya takımı ile karşı karşıya gelecek. Alpaslan Ortaokulu, rakibini yenmesi halinde Cuma günü diğer grubun ikincisi ile Yalova’da finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.