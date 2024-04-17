Alpaslan Ortaokulu ikinci maçını da kazandı

BUGÜN GRUP BİRİNCİLİĞİ İÇİN ANTALYA İLE OYNAYACAK

Tuncay Budakin’in çalıştırdığı Derince Alpaslan Ortaokulu, Yalova’da ikinci maçında İzmit temsilcisi ile kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısı golsüz bitti. İkinci yarıda Dursun Kanat (2) ve Yiğit Efe Ayhan’ın attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrılan temsilcimiz, grubundan çıkmayı başardı. Temsilcimiz, Perşembe günü 11.00’de grup birinciliği için Antalya takımı ile karşı karşıya gelecek. Alpaslan Ortaokulu, rakibini yenmesi halinde Cuma günü diğer grubun ikincisi ile Yalova’da finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ