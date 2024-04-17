İlk nikahını kıydı, cüzdanı geline verdi

31 Mart Yerel Seçimlerinde Dilovası Belediye Başkanlığı’na seçilen Ramazan Ömeroğlu, belediye başkanı olarak ilk resmi nikahını kıydı. Erol – Zenure Laç ve Mustafa - Özgül Özay ailelerinin evlatları Yunus ile Betül çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Başkan Ömeroğlu, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu. Başkan Ömeroğlu, gençleri tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar dilerken, “Genç çiftimizin nikâhları inşallah hayırlara vesile olur. Gençlerimize huzurlu mutlu ömür diliyorum. Evlilik müessesine attıkları ilk adım. Bundan sonra kendilerini uzun bir hayat bekliyor. Kendileri tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Başkan, evlilik cüzdanını 'Evi dişi kuş yapar' diyerek gelin Betül’e takdim etti.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.