23 yaşındaki genç kendini vurdu

Olay, dün gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile seyir halindeki otomobilde M.S.(23) isimli genç, araç içerisinde ruhsatsız tabancayı kurcaladığı sırada kendisini vurdu. Bacağından yaralan M.S., arkadaşları tarafından aynı araçla Sapanca ilçe Hastanesine götürüldü. Yaralı M.S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.