23 yaşındaki genç kendini vurdu



Olay, dün gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile seyir halindeki otomobilde M.S.(23) isimli genç, araç içerisinde ruhsatsız tabancayı kurcaladığı sırada kendisini vurdu. Bacağından yaralan M.S., arkadaşları tarafından aynı araçla Sapanca ilçe Hastanesine götürüldü. Yaralı M.S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA