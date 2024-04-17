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Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen hibe desteği artırıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin, yaklaşık yüzde 170 oranında artırıldığını bildirdi.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen hibe desteği artırıldı mask
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Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurması ile engellilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması gibi mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Engelli ve eski hükümlü bireylerin iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yapılan çalışmalarda önemli adımların atıldığını kaydeden Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteği miktarını yüzde 170'e yakın oranda yükselttik." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, böylece engellilerin kendi işini kurmaları için sağlanan kuruluş, işletme ve demirbaş desteği giderlerini kapsayan hibe desteği miktarının 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmeleri ve istihdam edilebilmesi için verilen hibe miktarının da 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildiğini aktardı.

Bu artışlarla, daha fazla engelli ve eski hükümlünün kendi işini kurmasına imkan sağlandığını vurgulayan Işıkhan, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014'ten bu yana 3 bin 608 projeye 183 milyon 198 bin 277 lira destek verildiğini açıkladı.

Işıkhan, eski hükümlülerin de kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla yine 2014'ten bu yana kabul edilen 2 bin 746 proje için 109 milyon 968 bin 815 lira hibe desteği sağlandığını hatırlattı.

Başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla 2021'den itibaren hibe başvurularını "e-Devlet" üzerinden almaya başladıklarını belirten Işıkhan, "İş gücü piyasasında istihdam noktasında zorluk yaşayan engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak amacıyla verilen kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmeleri için önemli politikaların başında gelen kendi işini kurma hibe desteği uygulamamızı, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da etkin şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 10 yılda 385 milyon lira destek verildi

Engellilerin istihdamı için yapılan çalışmalara da değinen Işıkhan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda, 2014'ten itibaren mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı iş yeri projeleri için 92,7 milyon lira destek sağlandığını vurguladı.

Böylece engelli ve eski hükümlülere verilen tüm destekler kapsamında, 2014'ten bugüne kadar 7 bin 238 proje için 385 milyon 897 bin 77 lira destek sağlandığını anımsatan Işıkhan, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Vedat Işıkhan, ayrıca engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği için bu yılın ikinci dönem başvurularının bugün başladığını ve başvuruların 7 Haziran'a kadar yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

# para

17 Nis 2024 - 12:02 - Ekonomi --- Okunma

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