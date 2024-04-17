Derince Belediyesi’nde müdür görevden alındı

KADROSUNU OLUŞTURUYOR
31 Mart’ta yapılan yerel seçimde CHP’den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, göreve başladığı ilk gün belediye başkan yardımcılarının yetkilerini almış ve iki yeni belediye başkan yardımcısı göreve atamıştı. Gökçe, yaklaşık 8 yıldan bu yana Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Yalçın Yalçınkaya’yı görevden aldı.
SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI
Yalçınkaya, görevden alındığını kendi sosyal medyasından paylaştı, teşekkür etti. Yalçınkaya paylaşımında, “1 Aralık 2016 tarihinde başladığım Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevim bugün itibari ile nihayete erdi. Görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kıymetli Ailem olmak üzere, Başkanlarıma, Çalışma Arkadaşlarıma ve Çok Değerli Dostlarıma teşekkürü borç bilirim. Yaklaşık 7,5 yıldır Derince’mize hizmet yolunda, Belediye Başkanlarımızın proje ve çalışmalarına katkı sunmak amacıyla elimden gelenin en iyisini yapma gayretinde olmanın huzurunu yaşadım. Görev yaptığım süre zarfında istemeden üzdüğüm / kırdığım oldu ise haklarınızı helal ediniz. Her son yeni bir Fatiha’dır. Selam, sevgi ve saygılarımla” dedi.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Gökçe, Fen İşleri Müdürü’nü görevden alınmasından sonra Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Turgut Kanık’ı da görevden aldı. Gökçe, Kanık’ın yerine Ahmet Abdioğlu’nu atadı. Abdioğlu, yeni görevini başladı.
Turgut Kanık
Ahmet Abdioğlu
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.