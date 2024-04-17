Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Tekin, kaç öğretmen atanacağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tekin öğretmen atamasına ilişkin çalışmanın, ABD’de bir takım ziyaretler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurda dönüşü sonrası netleşeceğini ifade etti.
Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili kesin sayının Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD ziyareti sonrası yapılacak çalışmalarda netleşeceğini söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.