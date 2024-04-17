Otomobil üst geçitten caddeye düştü

İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde ilerleyen otomobilin sürücüsü S.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, üst geçitten Ankara Caddesi'ne düştü.

Ters dönen otomobilin sürücüsü S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin otomobilden çıkardığı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan alındı.

Çevre sakini Önder Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evimde balkonda çay içiyordum. Sesi duyduğum gibi koştum, arabayı burada uçmuş halde gördüm. Araçta kadın şoför vardı, bilinci açıktı. Gerekli yerleri aradım, bu arada araçta yangın riskine karşın emniyet kemerini çözüp hazır beklettik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 1994'ten beri yaklaşık 10 aracın bu üst geçitten aşağıya düştüğünü, yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA