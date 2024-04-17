Kaymakam Kalkar’dan Başkan Söğüt’e ziyaret

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında yeniden Körfez Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar’ı makamında ağırladı. Kaymakam Kalkar, Söğüt’e görevinde başarılar dileyerek, “Hayırlı olmasını diliyorum. Kentimiz için güzel işlere imza atmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
DAHA GÜZEL BİR KÖRFEZ İÇİN
Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez için aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Söğüt’ü ayrıca Körfez İlçe Emniyet Müdürü İlker Yandı, Körfez İlçe Jandarma Komutanı J. Üstğm. Hüseyin Eraslan ve kurum müdürleri de ziyaret ederek yeni dönemde görevinde başarılar diledi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.