Faruk Demir başkanvekilliği görevine atandı

Yaklaşık 15 yıldan beri Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Faruk Demir’e bir görev daha verildi. Demir, S.S 7.Bölge Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanvekilliği görevine atandı. Yapılan atama Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı olarak da görev yapan, Marmara Bölgesi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Bahri Şarlı tarafından yapıldı.