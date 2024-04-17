Derince Cemevinde hızlı ilerleme

Şehre kazandırdığı yeni yapılarla vatandaşların sosyal ve kültürel anlamda bütünleşmesine katkıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki mekanların inşasını sürdürüyor. Kocaeli genelinde ibadethanelere her türlü desteği veren Büyükşehir, Derince’de inşa edilen Cemevi inşasında önemli mesafe kat etti.

ÇATI ÇELİK İMALATLARI

Derince Sopalı Mahallesinde 5 katlı olarak inşa edilen Cemevinde ilerleme oranı %33. Betonarme işleri tamamlanan binanın bodrum ve zemin katında elektrik borulama çalışması tamamlandı. 2 kat duvar imalatı ile mekanik işler devam ediyor. Binanın çatı katında ise çelik imalatları yapılıyor.

HER İHTİYACA CEVAP VERECEK

5 katlı olarak inşa edilen Cemevinin bodrum katında cenaze alanı, kazan dairesi, bay abdesthane, temizlik odası, morg, gasilhane, eneji odası, mekanik odası, bay bayan tuvalet yer alıyor. Zemin katında yemekhane, mutfak, 2 adet asansör, ürün satış, fuaye alanı, güvenlik, idari ofis, lavabo, 1. katta ofis, kütüphane, depo, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, 2. katta konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, 3. katta ise cem salonu bay- bayan cem girişi, lokma odası bulunuyor.

Kaynak: Bülten