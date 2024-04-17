İzmit Halk Eğitim Müdürü değişti

156 OKUL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan 2024 yılı yeniden görevlendirme kapsamında görevlendirilen okul müdürleri listesi Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyuruldu. 156 okul müdür yeniden görevlendirildi. Bu kapsamda İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ise, İzmit Muammer Aksoy İlkokulu Müdürü olan Sadık İskender atandı.

SADIK İSKENDER KİMDİR?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Sadık İskender, öğretmenlik kariyerine 1977'de Trabzon Erkek İlköğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra başladı ve 1982'de AUİF Ankara’dan yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İskender, İzmit İHL ve Derince İHL’de öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı, ardından Dilovası Lisesi, Körfez-Hereke Sümer İlköğretim Okulu, Derince ve Kartepe Halk Eğitim Merkezleri müdürlükleri gibi görevlerde bulundu. Son olarak İzmit Muammer Aksoy İlkokulu'nun müdürlüğünü yaparken, şimdi İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görevine başladı.

Kaynak: Haber Merkezi