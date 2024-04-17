Khavara ve Fofana dönüyor

ATLETİK PERFORMANS ANTRENÖRÜ EŞLİĞİNDE
İki ay önce antrenmanda ayak tarak kemiği kırılan Fofana ile Tuzlaspor maçında arka adalesinden sakatlanarak oyundun çıkan Giorgi Khavaraishvili takıma dönüyor. İki isim bu hafta boyunca atletik performans antrenörü Yasin Kurt eşliğinde çalışacak. Ümraniyespor maçında da kadroda olma ihtimali görünmeyen iki ismin Bandırma maçında oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.