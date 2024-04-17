İzmit'te üst yapı çalışması! O yol trafiğe kapatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit'te bir üstyapı çalışması daha yapıyor. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "İzmit üstyapı çalışması, Fatih Mahallesi Koçal Sokak üzerinde üst yapı çalışması yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, çalışma süresince yol, araç trafiğine kapatılacaktır denildi. Çalışma 18 Nisan Perşembe günü saat 09.30'da başlayıp 18 Nisan Perşembe günü saat 05.00'de biteceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.