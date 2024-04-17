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17 Nis 2024 - 13:34- Gündem G:

Merkezdeki işhanı yıkıma hazırlanıyor

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İzmit’in merkezinde yer alan 3.Vakıf İşhanı binası hakkında yıkım kararı alındı. Yıkılacak bina çevresinde önlemler alındı, belediyeye ait aydınlatmaların söküldü. Yıkımın ardından bölgede yeniden iş hanı inşa edilecek.

Muhammet Emin Can
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Merkezdeki işhanı yıkıma hazırlanıyor mask
Merkezdeki işhanı yıkıma hazırlanıyor
Merkezdeki işhanı yıkıma hazırlanıyor
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ÖNCE 1’İNCİ ŞİMDİ DE 3.VAKIF İŞ HANI

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunan İzmit Merkezi’ndeki Vakıf İş Hanı binaları yıkılarak yeniden inşa ediliyor. İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi üzerinde İstiklal Caddesi ile kesişen köşede yer alan 1.Vakıf İş Hanı binası, 2022 yılında yıkılmıştı. Yıkılan bina yerine yeniden iş hanı inşa edilmeye başlanırken bugün gelinen noktada yeni binanın kaba inşaatı sona ermiş durumda. Sırada ise yine Ömerağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hafız Şerif Sokak üzerinde İstiklal Caddesi ile kesişen köşede yer alan 3.Vakıf İş Hanı binasının yıkılarak yeniden inşa edilmesine geldi.

Merkezdeki işhanı yıkıma hazırlanıyor

İHALESİ GEÇEN YIL YAPILMIŞTI

Bodrum katı, dükkânları, dükkânların üzerinde de 3 katı bulunan bina için 2023’ün eylül ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapım onarım ihalesi yapıldı. Yapının yeniden inşa edilmesi karşılığında binanın uzun süre kiralamasının yapılacağı belirtilen ihaleyi kentte yaşayan iş insanı Ulaş Yıldız’ın sahibi olduğu Özko Alüminyum kazandı. İhale sonrası işhanı binasının yıkımı için harekete geçildi, binanın tahliyesi sonrası yıkım için Aslan Can Serdar Gemi şirketiyle anlaşıldı. Yıkımı yapacak firma bina çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alındı, İzmit Belediyesi bölgedeki aydınlatma sistemlerini zarar görmemesi için söktü.

Merkezdeki işhanı yıkıma hazırlanıyor

1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Hafta içerisinde yıkım çalışmalarının başlayacağı binanın 2 ay içerisinde tamamen yıkılması planlanıyor. Hem bölgenin dar hem insan hareketliliğinin oldukça fazla olması sebebiyle yıkımın zor gerçekleşeceği bölgede genel olarak insan hareketliliğinin azaldığı akşam saatleri ile sabah saatlerinde çalışma yapılması planlanıyor. Yıkım sonrası 3.Vakıf İşhanı binasının yeniden inşa süreci başlayacak. İş için yapılacak yer teslimin ardından 21 yıl süreyle Özko Alüminyum tarafından kullanılacak olan 3.Vakıf İşhanı yeni binasının 1 yıl içerisinde inşa edilmesi hedefleniyor. 21 yılsonunda yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilecek.

Merkezdeki işhanı yıkıma hazırlanıyor

İLK YIL KİRA BEDELİ 130 BİN TL

483,22 metrekare alanda inşa edilecek olan yeni binada ofis, büro, mağaza, dükkân ve işyeri gibi alanlar yer alacak. İşhanı aylık kirasının ilk 1 yıl için 130 bin TL olacağı öğrenilirken daha sonraki yıllarda ise kiralar TÜFE oranında değişimler de temel alınarak belirlenecek. 20 milyon 570 bin 78 lira 99 lira muhammen bedelli iş bittiğinde 7 katlı olacak binada bodrum, zemin ve asma katı Özko Alüminyum tarafından işletilecek, sonraki 3 katta 21 ofisin yer alacağı ve ofislerin kiraya verilebileceği öğrenildi. Teras katı ise Özko Alüminyum’un yönetim katı olarak planlanıyor. 

Merkezdeki işhanı yıkıma hazırlanıyor
Merkezdeki işhanı yıkıma hazırlanıyor

# çalışma, hafta, İzmit, yeni

17 Nis 2024 - 13:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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