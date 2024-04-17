Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Kültür Sanat

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünyada ve Türkiye'deki denizlerde koruma altında bulunan denizatlarının yaşamı, İzmit Körfezi'nde çekilen belgeselle anlatılacak.

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor mask
İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor
İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor
+15
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sualtı Belgesel Yapımcısı ve Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve  Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi işbirliğiyle başlatılan projede, İzmit Körfezi'ndeki dalışlarda dış görünüşü itibarıyla insanların ilgisini çeken, koruma altındaki türlerden denizatlarının yaşamı görüntülendi.

Ceylan ve ekibinin yaklaşık 3 ay süren çekimlerine, İzmit Körfezi'ndeki Değirmendere Su Altı Topluluğu, Karamürsel Su Altı Sporları Derneği, Vatoz Diving Centre ile Sahil Güvenlik Komutanlığı da destek verdi.

Görüntüleme çalışmalarına dalış eğitmeni Murat Kulakaç, sualtı görüntüleme uzmanları Mehtap Akbaş Çiftci ve İlker Acar'ın da eşlik ettiği projede, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listeye aldığı denizatlarının yaşamları izleyiciye ulaştırılacak.

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

"Dilerim ki gelecek nesillere onları aktarabilme şansımız olur"

Sualtı Belgesel Yapımcısı ve Görüntü Yönetmeni Ceylan, AA muhabirine, kıyı habitatlarının önemli türlerinden denizatları popülasyonunun geniş alanda dağılım göstermesine karşın tüm dünyada tehlike altında olduğunu, özellikle Asya ülkelerinde ticari değeri oldukça yüksek olan bu türün, hedef dışı avcılık ve habitatlarının tahribi nedeniyle büyük yaralar aldığını anlattı.

Son yıllarda korunmak, beslenmek ve üremek için İzmit Körfezi'ni seçerek sığ suları yuva edinen denizatlarının, alg ve deniz çayırları arasında, yani doğal habitatlarında yaşama tutunmaya çalıştığını belirten Ceylan, bu canlılardaki üstün kamuflaj yeteneğinin avcılardan korunmalarına kolaylık sağladığını söyledi.

Ceylan, dünyada koruma altındaki denizatlarının İzmit Körfezi'nin biyoçeşitliliğinde de çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Denizatlarının yaşamlarının bütün döngülerini görüntüleme şansı yakaladık." dedi.

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

Denizatlarının şu anda ülke kara sularında sadece Karadeniz ve İzmit Körfezi'nde görülebildiğini aktaran Ceylan, denizatlarının denizlerin biyoçeşitliliği açısından çok özel öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Ceylan, "Biliyorsunuz erkekleri taşıyıcı ve baba rolü oldukça önemli. O yüzden denizatlarının yaşamını görüntülemek ayrı bir öneme sahip. İzmit Körfezi'nde özellikle su pireleriyle besleniyorlar ve onların da burada yoğun olması nedeniyle besine geliyorlar. Dilerim ki, gelecek nesillere onları aktarabilme şansımız olur." ifadelerini kullandı.

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem de İzmit Körfezi'nde bulunan türlerin korunmasına özel önem verdiklerini dile getirdi.

Deniz çayırları, pinalar ve mercanların devamında gündemlerine denizatlarını aldıklarını bildiren Önem, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan denizatlarının korunması ve tanınması amacıyla yaşamlarını belgesel film olarak hazırladık. Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından hazırlanan belgesel film ise yakında yayında olacak."

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor
İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

İzmit Körfezi'ndeki denizatlarının yaşamı belgesel oluyor

Kaynak: AA

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, deniz

17 Nis 2024 - 13:53 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.708.472 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

serdarlı - Her şeyi bilen z kuşagına sorun bakalım chp dönemin de bırak sahilde oturmayı denizin pis kosundan evde çamlar kapalı otururduk yaşamayan bilmez ........

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 17 Nisan 14:39

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

OTO BOYACI USTASI ARANIYOR

Kamyon galerisinde çalışacak, referans verebilecek, OTO BOYACI USTASI aranıyor. Başvurular şahsen yapılacaktır. Tel: 0533 363 07 82

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

GARSON VE MUTFAK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan da bulunan kafemizde görevlendirilmek üzere, deneyimli GARSON VE MUTFAK ELEMANI alınacaktır. Tel: 0532 780 35 76

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak,Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır.Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap palet ve kereste fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır. Maaş+ Ssk+ Yemek+ Yol FURKAN AMBALAJ VE KERESTECİLİK Özdilek AVM Karşısı Uzunç...

KURYE VE YARDIMCI ARANIYOR

En az B sınıfı ehliyetli Motosiklet kullanabilen, KURYE VE YARDIMCI aranıyor. Tel: 0505 684 41 58

DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Başiskele’de bulunan firmamıza TECRÜBELİ DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ alınacaktır. Tel: 0533 303 78 79- 0532 470 92 41

KOMİ ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL