Kavaklı Ortaokulu farklı kazandı

GRUP BİRİNCLİĞİ GARANTİ
Gölcük Kavaklı Ortaokulu, Yalova’da grubunda ilk iki maçını kazandı, grubunu birinci sırada tamamlamayı garantiledi. İkinci maçında Tekirdağ temsilcisini Rabia Yalçın (3), Derin Çınar (3) ve Damla Akçil’in attığı gollerle 7-0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı. Temsilcimiz, grubunda son maçını perşembe günü sabah 09.30’da Balıkesir Mehmet Uzman Çavuşoğlu Ortaokulu ile oynayacak. Grup birinciliğini garantileyen Gölcük Kavaklı Ortaokulu, cuma günü ise diğer grubun ikincisi ile finale çıkmak için karşılaşacak. Yalova’da final oynayacak iki takım Türkiye finallerine katılma hakkını elde edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.