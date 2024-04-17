Zeytinoğlu, cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında cari denge 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi. Bu veriyle birlikte yıllık açık 31 milyar 839 milyon dolara geriledi. Yıllık açıkta gerçekleşen 5.7 milyar dolar iyileşmede; dış ticaret açığındaki gerileme ile hizmet gelirlerinin katkısının etkisini görüyoruz. Dış ticaret açığı şubat ayında 5.7 milyar dolar gerileyerek 4.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubat’ta hizmetler dengesi kaleminin katkısı 2.4 milyar dolar oldu. Bu kalem geçen yılın aynı ayının 219 milyon dolar üzerinde” dedi.

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, Mart ayında da dış ticaret açığındaki azalışın cari açık verisine yansıyacağını, hizmet gelirlerinin de katkısıyla yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Bülten