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T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU mask
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T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ELMACIK Mahalle/Köy, 136 Ada, 31 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.193,67 m2
Kıymeti : 307.310,34 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ELMACIK Mahalle/Köy, 136 Ada, 52 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.499,59 m2
Kıymeti : 396.069,45 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ELMACIK Mahalle/Köy, 136 Ada, 68 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.430,75 m2
Kıymeti : 368.346,59 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ELMACIK Mahalle/Köy, 136 Ada, 80 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.231,07 m2
Kıymeti : 316.938,97 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ELMACIK Mahalle/Köy, 140 Ada, 104 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.448,51 m2
Kıymeti : 296.413,75 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TOPLUCA Mahalle/Köy, 106 Ada, 12 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.821,70 m2
Kıymeti : 375.197,33 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:50

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TOPLUCA Mahalle/Köy, 105 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 697,95 m2
Kıymeti : 179.687,23 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ELMACIK Mahalle/Köy, 148 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 87,78 m2
Kıymeti : 153.615,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:20

11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No ILN02018259

18 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma

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