Geçmeyen alerjiye endoskopik çözüm

Baharın gelmesiyle birlikte, polen alerjileri gibi alerjik reaksiyonlarda önemli bir artış yaşanmaya başladı. Özellikle polen alerjisi olan vatandaşlar, bu dönemde hayatlarını büyük ölçüde etkileyen semptomlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bazı hastalar ise burun tıkanıklığı, hapşırma, kaşıntı ve göz yaşarması gibi sadece bahar aylarında değil, tüm yıl boyunca yaşamak zorunda kalıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi KBB hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Erdem Eren, sene boyunca süren ve ilaçla kontrol atına alınmayan alerjileri ameliyatla tedavisinin mümkün olduğunu belirtti. Alerjiyi ikiye ayıran Eren, “Alerjik rinit ve non allerjik rinit (vazomotor rinit) olmak üzere ikiye ayrılıyor. Alerjik rinit daha çok çiçeklere, böceklere karşı havada gezen alerjilerdir. Tüm mevsime de yayılabilir, senede 3-4 ay da görülebiliyor. Bunun ilk tedavisi bir alerjenden kaçınmak, alerji hapları ve burun spreyleri kullanmak. Bu tedavi yöntemiyle şikayetlerini kontrol edebildiğimiz çok hastamız var. Bir de bu bahsettiğimiz şikayetleri belli bir dönem değil de tüm yıl boyunca yaşayan vazomotor rinit dediğimiz hasta grubu var. Bu hastalarda normal tedaviler çok etkili olmayabiliyor” dedi.



Tüm yıl boyunca alerjiye sebep olan sinire müdahale edilebildiğine vurgu yapan Eren, “Akıntıyı, kaşıntıyı, hapşırmaları tetikleyen bir sinirimiz var. Bu siniri ameliyatla yakabiliyoruz. Endoskop denen kamerayla burnun içinden giriyoruz ve ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Genelde alerjide burun etlerinin de büyümeye başlaması bir tıkanıklık nedeni olabiliyor. Bu işlemler sırasında burun etlerini küçültmek de mümkün. Ameliyatta dışarıda kesi olmuyor. Hastalarımıza ameliyat sonrası bir hafta dinlenmelerini öneriyoruz” diye konuştu.



Her alerjisi olan hastanın ameliyat için uygun olmadığının altını çizen Eren, “Hastanın şikayetlerinin bir döneme değil, tüm yıla yayılmış olması gerekiyor. Şikayetlerinin hekimler tarafından verilmiş ilaçlarla veya spreylerle geçmemiş olmaması gerekiyor. Bunların dışında tüm sene ilaç kullanan hastanın ilaç kullanmayı bıraktıktan sonra şikayetlerinin tekrarlıyor olması gerekiyor. O sebepten ötürü yılda birkaç kez bu şikayetleri yaşayan hastalara ameliyat önermiyoruz. Hastayı muayene ettikten sonra tetkikler ışığında yol izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA