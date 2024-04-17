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17 Nis 2024 - 15:47- Spor G:

Süper Lig hakemimiz babasını kaybetti

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Kocaeli bölgesi Süper Lig VAR hakemi Alper Çetin babasını kaybetti.

Süper Lig hakemimiz babasını kaybetti mask
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Kocaeli bölgesi Süper Lig VAR hakemi Alper Çetin babasını kaybetti. Beyninde tümör nedeniyle yaklaşık bir aydır Gebze Fatih Hastanesi’nde yoğun bakımda yatan Sabri Çetin bugün öğlen saatlerinde hakkın rahmetine kavuştu. 71 yaşında olan, baş komiser emeklisi Sabri Çetin’in cenazesi yarın öğlen ikamet ettiği Derince İbni Sina Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Medine Camii’nde kılınacak namaz sonrasında memleketi Kahramanmaraş’a götürülecek, cuma günü burada toprağa verilecek.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Derince, Gebze, VAR, Kocaeli

17 Nis 2024 - 15:47 Kocaeli- Spor --- Okunma

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