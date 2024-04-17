Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden görsel sanatlar sergisi

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN SERGİ

Kocaeli Bahçeşehir Kampüsü IB 12. Sınıf öğrencileri Ece Defne Bilgiç, Güz Şeyhoğlu, İrem Ekmekci ve Nisan Derin Turcan, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde International Baccalaureate High Level Visual Arts Exhibition isimli mezuniyet sergisi gerçekleştirdi. Sergiye Kocaeli Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı, Lise Müdürü Orçun Barış, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Oya Şenyurt, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

YÜKSEK DÜZEY GÖRSEL SANATLAR SERGİSİ: Kocaeli Bahçeşehir Koleji IB bölümü 12. Sınıf öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi davetliler tarafından ilgi gördü.

HER ÖĞRENCİ KENDİ TEMASINI SERGİLEDİ

Sergide eserleri yer alan öğrencilerin hepsinin kendine özgü temaları bulunuyor. Ece Defne Bilgiç uyku teması, Güz Şeyhoğlu nöro çeşitlilik, İrem Ekmekci bağlantı üzerine pul koleksiyonu, Nisan Derin Turcan da bipolar bozukluk üzerine kurguladığı eserleri sergiledi. Öğrenciler eserlerinde iki boyut, üç boyut, dijital ve özgün baskı teknikleri ile bir karma sergi ortaya koyarken eserler davetliler tarafından ilgiyle incelendi. Öğrenciler eserlerinin neler anlattığını katılımcılara tek tek anlattı.

GÜZ ŞEYHOĞLU: Güz Şeyhoğlu’nun teması nöro çeşitlilik olurken dikkat çekici eserler ortaya koydu.

ÇALIŞMALARIN HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL

Kocaeli Mimarlık Fakültesi Dekanı Oya Şenyurt konuşmasında Bahçehir Koleji’ne teşekkür ederek “Biz işbirliklerine açığız. Bahçeşehir Koleji ile işbirliği yaptığımızdan dolayı oldukça mutlu ve memnunuz. Hepsi birbirinden güzel çalışmalar. Eserlerde hem güzel sanatlar hem mimarinin var olması çok değerli.” dedi.

İREM EKMEKCİ: Annesinin pul koleksiyonundan etkilenen İrem Ekmekci bağlantı ve pul koleksiyonu temasını benimsedi. Ekmekci kaleme aldığı pullardan ikisini de bastırdı.

ÖĞRENCİLERİMİZİN ESERLERİ ÇOK DEĞERLİ

Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı konuşmasında, “Öğrencilerimiz iki yıldır başlarında öğretmen varmış gibi çalışmalarını sürdürdüler. Eserlerin hepsi çok değerli. Umarım Bundan sonra da hayatlarında inşallah başarılı olurlar.” ifadeleri kullanırken Lise Müdürü Orçun Barış konuşmasında, “Her şey hayal kurmakla başlar. Biz Özge Hocamla Visual Art dersini eklemek için uzun süre tartıştık. Bu dönem üçüncü dönem mezunlarımızı veriyoruz. Öğrencilerimiz üstüne koyarak ilerliyor. Eminim gençler bu sene de çok güzel çalışmalar yaptı. Herkesin keyif alacağına eminim.” dedi.

ECE DEFNE BİLGİÇ: Ece Defne Bilgiç eserlerinde uyku temasına yer verdi. Bilgiç misafirlere eserlerinin anlamlarını tek tek anlattı.

NİSAN DERİN TURCAN: Nisan Derin Tuncan eserlerinde bipolar bozukluğa dikkat çekti.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER BİRLİKTE: Sergide eserleri yer alan Ece Defne Bilgiç, Güz Şeyhoğlu, İrem Ekmekci ve Nisan Derin Turcan, ve öğretmenleri Özge Gençdal ile Sema Özak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.