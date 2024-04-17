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Başkan Çiftçi’ye ziyaretler sürüyor

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ikinci dönemine resmen başlamasının ardından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. STK’lar ve kent protokolü, mazbatasını alarak göreve devam diyen Başkan Çiftçi’ye ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletiyor.

Başkan Çiftçi’ye ziyaretler sürüyor mask
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31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından mazbatasını alarak ikinci döneme merhaba diyen ve Çayırova’da bir ilki başararak iki dönem üst üste belediye başkanı seçilen ilk isim olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kent protokolü ve STK’ların ziyaret ettiği Çiftçi’yi dün Çayırovalı muhtarlar ziyaret etti. Çayırovalı muhtarlarla, kentin geleceğine dair sohbet eden Başkan Çiftçi, “Mahallelerimizin sesi ve temsilcisi muhtarlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni dönem çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Kıymetli muhtarlarımızla her daim birlikte olmaya ve şehrimiz için güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETİYORLAR

Başkan Çiftçi, bugün ise Gebze Kuaförler Odası Başkanı Metin Yaşar, Gebze Bakkallar Bayiler Büfeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Secaattin Aydın, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdülkadir Anık ve yönetimi, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan ile Çayırovalı vatandaşları makamında ağırladı. Çiftçi’yi ziyaret eden heyet, yeni dönem için hayırlı olsun temennilerini iletirken, ziyaretler günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN

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17 Nis 2024 - 16:31 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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