28 Haziran Ortaokulu galibiyeti koruyamadı

PERŞEMBE GÜNÜ BERABERLİK YETİYOR
Yalova’da ilk gün Bursa temsilcisini 2-1 yenen İzmit 28 Haziran Ortaokulu, ikinci maçında İzmir takımı ile karşılaştı. Maçta Eren Can ve Doruk Görez’in attığı gollerle 2-0 öne geçen temsilcimiz, son dakikalarda kalesinde iki gol gördü, karşılaşma 2-2 sona erdi. Temsilcimiz, Perşembe günü İstanbul takımıyla karşılaşacak. 4 puanı bulanan 28 Haziran Ortaokulu rakibiyle berabere bile kalsa grubunda ilk ikiye girecek, final şansını devam ettirecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.