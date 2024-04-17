Başkan Ölmez’e ziyaretçi akını

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, hayırlı olsun ziyareti için belediyeye gelen ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Göreve gelir gelmez ilçe protokolüne ziyaret gerçekleştiren Başkan Ölmez’e iade-i ziyaretlerde sürüyor Kandıra merkez ve civar mahallelerden hayırlı olsun ziyaretine gelen onlarca kişi ile birebir ilgilenen Başkan Ölmez, onlarca vatandaşın yanı sıra protokol ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de makamında kabul ediyor.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Gökner Kayaş Zor, Kaymakamlık yazı İşleri Müdürü Ergün Şen kendilerine ziyarette bulunan yeni Başkan Erol Ölmez’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret hoş sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçti. Ziyaretlerle ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Ölmez, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, hedeflerinin Kandıra’yı tüm dinamikleri ile birlik beraberlik içinde daha yaşanabilir bir ilçe yapmak olduğunu belirtti.

Kaynak: BÜLTEN