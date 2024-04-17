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İzmit Meclisi’nde Fevziye tuvalet ihalesinin iptali görüşülecek

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İzmit Belediye Meclisi yerel seçimlerin ardından ilk kez toplanacak. Mecliste ücretli olması sebebiyle vatandaşların oldukça şikayet ettiği Fevziye Cami tuvaleti ihalesinin iptali görüşülecek. Oy çokluğu ile kabul edilmesi beklenen maddenin kabul edilmesiyle Yeni Cuma’nın ardından Fevziye tuvaletleri de ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İzmit Meclisi’nde Fevziye tuvalet ihalesinin iptali görüşülecek mask
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İZMİT’TE YENİ DÖNEMİN İLK MECLİSİ YAPILACAK

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından İzmit Belediyesi Meclisi, yeni meclis üyeleri ile birlikte 20 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de ilk kez gerçekleşecek. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi grubu geçtiğimiz 5 yılda azınlık haldeyken yeni dönemde meclis çoğunluğunu ele geçirdi. Çoğunluğun Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğu İzmit Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında komisyonlar belirlenecek ve önemli gündem maddeleri karara bağlanacak.

TÜGVA VE ENSAR PROTOKOLLERİ İPTAL EDİLECEK

Görüşülecek gündem maddeleri arasında protokol iptalleri yer alacak. 2019 yılından önce AK Partili İzmit Belediyesi başkanı Nevzat Doğan döneminde Ensar Vakfı ve TÜGVA Vakfı ile imzalanan protokollerin iptali mecliste görüşülecek. İlgili maddelerin Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla meclisten geçmesi bekleniyor.

FEVZİYE CAMİ TUVALET İHALESİ GÖRÜŞÜLECEK

Nevzat Doğan döneminde Fevziye Cami tuvaleti için ihaleye çıkmış ve 8 yıllık sözleşme ile umumi tuvalet özel bir işletmeye verilmişti. Son olarak tuvalet ücreti 9 TL’ye ulaşmış ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Cumartesi günü toplanacak mecliste ihale süresi 2026 yılında bitecek ihalenin iptali oylanacak. Maddenin oy çokluğu ile kabul edilmesi bekleniyor.

# yeni, İzmit

17 Nis 2024 - 16:41 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Adil Budak - Tuvalet ihtiyacı bir insanın en tabii ihtiyacı olduğu halde yıllardır birileri para yesin diye ücretliydi.Daha önce Yenicuma ve Çocuk Parkı tuvaletlerini ücretsiz yapmıştınız.Şimdi Fevziye tuvaletlerini de ücretsiz yaparak halka büyük bir hizmet etmiş olacaksınız Fatma Başkanım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 17:30

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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