Başkan Recep Durul’dan Emniyet Müdürü Karaduman’a ziyaret

Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Durul, Karaduman’a destekleri için teşekkür edip üzerinde ismi olan 41 numaralı forma hediye etti. Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip forma için teşekkür etti, Kocaelispor’a Süper Lig yolunda başarı diledi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.