Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yeni dava

ABONE OL Google News Sayfamız

Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşısı Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 59 sanık hakkında yürütülen soruşturma sonucu yeni dava açıldı.

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yeni dava mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 kişi "müşteki", 59 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı.

Soruşturma kapsamında, 15 Kasım 2019'da ifadesi alınan müştekiler İsa Karakale ve Emre Büyükyıldız'ın, Bakırköy'de bir adreste kendilerine yönelik yağma suçunun işlendiğini dile getirdiği, daha sonra elde edilen delillerin de bu ifadeleri doğruladığı aktarılan iddianamede, müştekilerin ifadesinde isimleri geçen kişiler hakkında daha öncesinde de benzer iddialar nedeniyle birçok kez "silahlı suç örgütü kurma, yönetme" ile farklı suçlardan soruşturma ve kovuşturmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Sanıkların, suç örgütünün korkutucu ve sindirici yapısından faydalanarak müştekileri darbedip zorla senet imzalattıkları, müşteki Karakale'nin aracını aldıkları anlatılan iddianamede, bu eylemlerle "Şahinler" olarak bilinen suç örgütünün İstanbul'da yeni bir oluşum içinde olduğunun belirlendiği vurgulandı.

İddianamede, sanıkların örgütün yurt dışında bulunan elebaşlarından Bahadır Şahin'in talimatlarıyla eylemlerini sürdürdükleri ve haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulan örgüt çatısı altında bir araya geldiği anlatıldı.

"MEHMET ŞAHİN YENİ ÖRGÜT ELEBAŞISI"

Örgütün önceki dönemlerdeki elebaşısı Sedat Şahin'in tutuklanmasıyla örgütte otorite boşluğu ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, örgütün yasa dışı finans kaynaklarının devam etmesi amacıyla Şahin'in amcasının oğlu sanık Mehmet Şahin'in yeni elebaşı olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanıkların hiyerarşi içerisinde müşterek hareket ederek suç işledikleri, işlemeye teşebbüs ettikleri ve bunu uzun süredir devam ettirdikleri ifade edildi.

Sanıkların yüklü miktarlarda paralar aldıkları, iş insanlarına yönelik yağma ve gasp eylemlerinde bulundukları dile getirilen iddianamede, sanıkların gerçekleştirdiği 18 farklı eyleme yer verildi.

Örgüt yöneticilerinden Bahadır Şahin'in emir ve talimatı doğrultusunda sanık Erkan Okur'un zorla senet imzalattığı müşteki İsa Karakale'yi alıkoyduğu anlatılan iddianamede, kendilerinden şikayetçi olmamaları konusunda müştekiyi tehdit edip serbest bıraktıkları belirtildi.

İddianamede, diğer sanıkların da müşteki Mehmet Ali Sarıkaya'dan haksız maddi menfaat temin etmek için ticari bir iş yapıldığı izlenimini verecek şekilde hayali ticaret kurguladıkları aktarılarak, hayali bir inşaat projesinden indirimli daire sattıkları müştekinin ödemeleri yapmasına rağmen gayrimenkulün devrinin gerçekleşmediği anlatıldı.

MÜŞTEKİYE ÖLÜM TEHDİDİNDE BULUNDULAR

Vazgeçmek isteyen müştekiyi tehdit ederek ödeme yapmasını sürdüren sanıkların bu şekilde haksız menfaat temin ettiği dile getirilen iddianamede, bazı sanıkların da müşteki Şefik Yalvaç'tan satın aldıkları araçların bedelini ödemedikleri vurgulandı.

İddianamede, müşteki Yalvaç'ın da araçların karşılığında bir inşaat projesindeki iş yerinin devredilmesi teklifini kabul ettiği belirtilerek, sanıkların ödemeleri yapan bu müştekiyi yıldırmak için başka bir kasten öldürme olayını anlatarak ölümle tehdit ettikleri anlatıldı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Mehmet Şahin, Bahadır Şahin ve Hasan Akdeniz'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 16 kez uygulanmak üzere "nitelikli yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 176'şar yıldan 305'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede diğer 56 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 12 yıl 6'şar aydan 46 yıl 9'ar aya kadar hapsi istendi.

Sanıklar, iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

# ifade, yeni, İstanbul, ceza

17 Nis 2024 - 17:01 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.708.472 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

OTO BOYACI USTASI ARANIYOR

Kamyon galerisinde çalışacak, referans verebilecek, OTO BOYACI USTASI aranıyor. Başvurular şahsen yapılacaktır. Tel: 0533 363 07 82

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

GARSON VE MUTFAK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan da bulunan kafemizde görevlendirilmek üzere, deneyimli GARSON VE MUTFAK ELEMANI alınacaktır. Tel: 0532 780 35 76

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak,Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır.Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap palet ve kereste fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır. Maaş+ Ssk+ Yemek+ Yol FURKAN AMBALAJ VE KERESTECİLİK Özdilek AVM Karşısı Uzunç...

KURYE VE YARDIMCI ARANIYOR

En az B sınıfı ehliyetli Motosiklet kullanabilen, KURYE VE YARDIMCI aranıyor. Tel: 0505 684 41 58

DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Başiskele’de bulunan firmamıza TECRÜBELİ DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ alınacaktır. Tel: 0533 303 78 79- 0532 470 92 41

KOMİ ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL