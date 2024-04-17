İzsander’in genel kurulu 12 Mayıs’ta

Genel kurul öncesi başkan adayları da yavaş yavaş netleşiyor. İZSANDER’in kurucu üyeleri arasında bulunan, iki dönem de yönetim kurulunda genel sekreter olarak görev alan Yusuf Altınay başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Eğitim öğretime İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak devam eden İzmit Sanat Okulu’nun geçmiş dönem mezunları bu kongrede yeni dönem yöneticilerini seçecek. Başkan adayı Yusuf Altınay, adaylığını sosyal medya hesabından, “Bu vesile ile tüm mezunlarımızı okulumuzdaki konferans salonunda yapılacak olan kongremizde görmekten onur duyarım. Dernek üyelerimizin desteklerini bekliyorum.” notuyla paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi