Yürüyüşler sürecek

Bu kapsamda yeni dönemin açılış etkinliği Seka Park’ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yürüyüşe İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun da katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün uzun yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdiği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, yeni dönemde de devam ediyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.