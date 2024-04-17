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Garaj önüne ‘SEDAŞ’ engeli

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Garajının önüne SEDAŞ tarafından elektrik kutusu koyulan okuyucumuz mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Garaj önüne ‘SEDAŞ’ engeli mask
Garaj önüne ‘SEDAŞ’ engeli
Garaj önüne ‘SEDAŞ’ engeli
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Gölcük Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ikamet eden okuyucumuz, Sedaş tarafından mağdur edildiğini söyledi. Evinin garajının önüne Sedaş’ın elektrik kutusu koyduğunu söyleyen garaj sahibi, “Sedaş’a bu konu hakkında dilekçe versem de herhangi bir işlem yapmadılar hatta alay eder gibi ‘şikâyetiniz hakkında işlem yapılmıştır’ cevabı aldım. Sedaş’ın bu durumu düzeltmesini ve mağduriyetimi gidermesini istiyorum. Ben garajıma aracımı koyamıyorum. Bu kutuyu buraya koyan çalışanlar burada bir garaj olduğunu gördüler. Daha sonra dilekçemizi verdiğimizde eğer gelip gerçekten inceleme yapıldıysa bu garaj fark edilirdi. Bu yapılan yanlışın bir an önce düzeltilmesini ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi. Mağdur olduğunu ileten okuyucumuz yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyor.

Garaj önüne ‘SEDAŞ’ engeli

 

Garaj önüne ‘SEDAŞ’ engeli

17 Nis 2024 - 18:14 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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