Garaj önüne ‘SEDAŞ’ engeli

Gölcük Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ikamet eden okuyucumuz, Sedaş tarafından mağdur edildiğini söyledi. Evinin garajının önüne Sedaş’ın elektrik kutusu koyduğunu söyleyen garaj sahibi, “Sedaş’a bu konu hakkında dilekçe versem de herhangi bir işlem yapmadılar hatta alay eder gibi ‘şikâyetiniz hakkında işlem yapılmıştır’ cevabı aldım. Sedaş’ın bu durumu düzeltmesini ve mağduriyetimi gidermesini istiyorum. Ben garajıma aracımı koyamıyorum. Bu kutuyu buraya koyan çalışanlar burada bir garaj olduğunu gördüler. Daha sonra dilekçemizi verdiğimizde eğer gelip gerçekten inceleme yapıldıysa bu garaj fark edilirdi. Bu yapılan yanlışın bir an önce düzeltilmesini ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi. Mağdur olduğunu ileten okuyucumuz yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.