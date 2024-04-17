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17 Nis 2024 - 19:40- Gündem G:

Kocaelispor’un eski hocası Ertuğrul Sağlam ünlü mekana haciz yolladı

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Kocaelispor’un eski hocası Ertuğrul Sağlam, alacaklı olduğu ve borcunu alamadığı mekana haciz kararı gönderdi.

Kocaelispor’un eski hocası Ertuğrul Sağlam ünlü mekana haciz yolladı mask
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Olay, 17 Ocak 2024 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Gıybet Kafe Ve Restaurant İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nden alacaklarını tahsil edemeyen Ertuğrul Sağlam, mahkemeye başvurdu.

Mahkemenin Sağlam'ı haklı bulması sonrası Gıybet adlı mekan hakkında haciz kararı alındı. Ertuğrul Sağlam'ın avukatı Enes Balık ile haciz mahalline giden icra memurları, Gıybet Kafe adlı mekana çilingir ve polis çağırdı. Çilingir kapıyı açtıktan sonra mekanın tahliyesi için yediemin çağırıldı. Alacaklı vekili avukat Enes Balık, tahliye edilen malların haczini de talep etti. Talep üzerine haczedilecek mallar tespit edilerek yediemin deposuna kaldırıldı. Tahliye işlemi sonrası mekanın anahtarları avukat Enes Balık'a teslim oldu.

Yediemin tarafından Vatan mahallesindeki depoya kaldırılan mallar, Bursa 1. Genel İcra Dairesi tarafından açık artırmaya sunuldu. 153 bin 500 TL muhammen bedel biçilen malların ihalesi 76 bin 750 TL'den başlıyor. 30 Nisan günü başlayacak olan açık artırma 7 Mayıs'ta tamamlanacak.

Kaynak: Bursa Hakimiyet

# polis

17 Nis 2024 - 19:40 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(2)
01

Aa - Su hocayi yediniz be yaziklar olsun. Super lige de cikardik, bu adam, adam gibi de kadro kurardi bize.

Yanıtla . 29Beğen . 1Beğenme 17 Nisan 21:31
02

Derince Çarşı - @Aa 01 nolu yoruma cevabı: Niye kendi kadro kurmadı da Koyunla menajere bıraktı.Çünkü etliye sütlüye karışıp kötü olmak, düzenini bozmak istemedi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 10:07

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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