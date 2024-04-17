Kocaelispor’un eski hocası Ertuğrul Sağlam ünlü mekana haciz yolladı

Olay, 17 Ocak 2024 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Gıybet Kafe Ve Restaurant İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nden alacaklarını tahsil edemeyen Ertuğrul Sağlam, mahkemeye başvurdu.

Mahkemenin Sağlam'ı haklı bulması sonrası Gıybet adlı mekan hakkında haciz kararı alındı. Ertuğrul Sağlam'ın avukatı Enes Balık ile haciz mahalline giden icra memurları, Gıybet Kafe adlı mekana çilingir ve polis çağırdı. Çilingir kapıyı açtıktan sonra mekanın tahliyesi için yediemin çağırıldı. Alacaklı vekili avukat Enes Balık, tahliye edilen malların haczini de talep etti. Talep üzerine haczedilecek mallar tespit edilerek yediemin deposuna kaldırıldı. Tahliye işlemi sonrası mekanın anahtarları avukat Enes Balık'a teslim oldu.

Yediemin tarafından Vatan mahallesindeki depoya kaldırılan mallar, Bursa 1. Genel İcra Dairesi tarafından açık artırmaya sunuldu. 153 bin 500 TL muhammen bedel biçilen malların ihalesi 76 bin 750 TL'den başlıyor. 30 Nisan günü başlayacak olan açık artırma 7 Mayıs'ta tamamlanacak.

Kaynak: Bursa Hakimiyet