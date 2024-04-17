Sancaklı: Genel Başkanımız ‘Kaptan yuvana dön’ dedi

7 Mart’ta gerçekleşen MHP Olağan Kurultay’ında Devlet Bahçeli yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayın ardından yerel seçim ve Ramazan Bayramı’nı da geride bırakan MHP’de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Bahçeli’nin, 9 Aralık’ta partiden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı için 'Saffet Sancaklı'nın yeri MHP' dir' çıkışı sonrası Saffet Sancaklı, MHP'ye geri dönme kararı aldı. Geri dönüşün ardından bir açıklama yapan MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı şu ifadeleri kullandı:

AZİZ YUVAMA, PARTİME DÖNDÜM

‘’9 Aralık 2023 tarihinde kamuoyuna yansımış bulunan bazı haksız ve manipülatif haberler üzerine, partimi tartışmalardan uzak tutmak gayesiyle istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmıştım.

Davama ve Liderime sadakatimden taviz vermeden, bağımsız milletvekili olarak geçirdiğim dört aylık sürecin sonunda;

Sayın Genel Başkanımızın Kaptan Yuvana Dön! talimatı ve daveti üzerine Aziz Yuvama, Partime dönmüş olmanın mutluluğunu yaşamaktayım."

Sevgisinden, himayesinden her zaman onur duyduğum Sayın Genel Başkanımıza en derin şükranlarımı ve saygılarımı arz ederken, yaşanan süreçte iyi dileklerini ve dualarını esirgemeyen bütün dava arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.

Sözlerimi tamamlarken; Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili olarak değerli hemşehrilerimizle ve teşkilatlarımızla en kısa sürede hasretle kucaklaşacağımı bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.’’

Kaynak: Haber Merkezi