Kocaeli İzmit'te yaşanan olayda, Yenişehir Mahallesi'nde bir fitness salonu sahibinin köpeğinin iki kişiyi yaraladığı iddia edildi. Yaralılar köpeğin ve sahibinin kendilerine saldırdığını iddia etti.
Köpek saldırısı sonrası iki kişi yaralandı
İzmit'te bir köpek iki kişiye saldırarak yaraladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Hato - Bilip bilmeden konuşanlar o pitbulum sahibiyim o iki kişi köpeğime elindeki sopayla vurmaya kalkıp kışkırtmaya kalktiklari için dayak yediler eşim onların elinde ki sopayı alıp vurdu öyle kan içinde olmalarının sebebi köpeğim saldırıp ısırdığı için değil benim evladım gerçekten saldırmış olsaydı o kafaları öyle kalmazdı paramparça olurdu anladınız mi
Cemal - Bu cins köpekler de iyi eğrilirlerse sıkıntı yok ama besleyenlerde büyük sıkıntı var asıl o vatandaşlara ağızlık falan takmak lazım.......
Fenasi Kerimoğlum - ne kadar cahil bir topluluksunuz yazık!!! pitbull cinsi köpek ile fino köpeği aynıdır kötü köpek yoktur kötü sahip vardır köpekler çocuk gibidir nasıl eğitirsen öyle olur. Keşke boş muhabbet yapmadan önce bi araştırsanız. okuyun arkadaşlar çok okuyun kulaktan duyma muhabbetlerle iyice cahile bağladınız kafanıza yazık.
Dertli - Ey yetkililer artık yeter acil el atmaniz gereken bir durum hergün türkiyenin heryerinde bu vahim olayla karşı karşıyayız yaralanma hatta ölume kadar giden olayda daha kaç kisi madur olmasini korkarak işe okula vs. gitmesine seyirci kalacaksiniz insanların, kadınların yaşlilarin, çocukların psikolojisi bozuldu kanun çıkarın çözümü ne ise onu yapin yada barınaklarda bakılsın yeeeterrr
Erdinç - türkyede yaşamak sürprizlere bağlı kanun kural saygı sıfır
Harun Yahya - Türkiye Cumhuriyetinde tüm pitbull cinsi köpekler sınır dışı edilmeli asla yetiştirilmesin ve hapis cezası verilsin sahip çıkan kişilere
Güzel.şehrim.izmit - Pitpul turkiyede yasaklı bir ırk daha önce kaç kişinin,kaç çocuğun hayatına,yaralanmasına maal oldu bide ağîzlıksîz serbestçe dolaştırıyorlar o saldırgan şahsa gereken ceza verilmeli ve köpekte elinden alınmalı
Erdem - İlla şikayet mi etmek gerekiyor polisler neden görünce ceza yazmıyor
Efendi - Bu olayda Köpek silah sayılır ve kasten adam öldürmeye teşşebbüsten yargılanır..
Renat - Köpek deil sabiplerini toplatılması gerek
İnsanlık Dusmanlari - Agizliksiz köpek gezdiren insanlik düşmanlarını polisin toplaması gerekiyor.
Ofli paşa - Vay sapık köpek vay! Sahipsiz ülke olduk. Millet sahipsiz , psikopatkara yem ediliyor
İzmi̇tli̇ - Şans eseri yaşıyoruz, sopa ve köpek ile saldırmak nedir!!!! Güç gösterisi edasıyla bu köpekleri gezdiriyor zavallıllar, geçmiş olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.