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17 Nis 2024 - 19:58- Türkiye G:

Köpek saldırısı sonrası iki kişi yaralandı

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İzmit'te bir köpek iki kişiye saldırarak yaraladı.

17 Nis 2024 - 19:58 Kocaeli/ İzmit- Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(13)
13

Hato - Bilip bilmeden konuşanlar o pitbulum sahibiyim o iki kişi köpeğime elindeki sopayla vurmaya kalkıp kışkırtmaya kalktiklari için dayak yediler eşim onların elinde ki sopayı alıp vurdu öyle kan içinde olmalarının sebebi köpeğim saldırıp ısırdığı için değil benim evladım gerçekten saldırmış olsaydı o kafaları öyle kalmazdı paramparça olurdu anladınız mi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 10:51
12

Cemal - Bu cins köpekler de iyi eğrilirlerse sıkıntı yok ama besleyenlerde büyük sıkıntı var asıl o vatandaşlara ağızlık falan takmak lazım.......

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 18 Nisan 13:04
11

Fenasi Kerimoğlum - ne kadar cahil bir topluluksunuz yazık!!! pitbull cinsi köpek ile fino köpeği aynıdır kötü köpek yoktur kötü sahip vardır köpekler çocuk gibidir nasıl eğitirsen öyle olur. Keşke boş muhabbet yapmadan önce bi araştırsanız. okuyun arkadaşlar çok okuyun kulaktan duyma muhabbetlerle iyice cahile bağladınız kafanıza yazık.

Yanıtla . 2Beğen . 9Beğenme 18 Nisan 11:14
10

Dertli - Ey yetkililer artık yeter acil el atmaniz gereken bir durum hergün türkiyenin heryerinde bu vahim olayla karşı karşıyayız yaralanma hatta ölume kadar giden olayda daha kaç kisi madur olmasini korkarak işe okula vs. gitmesine seyirci kalacaksiniz insanların, kadınların yaşlilarin, çocukların psikolojisi bozuldu kanun çıkarın çözümü ne ise onu yapin yada barınaklarda bakılsın yeeeterrr

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 09:47
09

Erdinç - türkyede yaşamak sürprizlere bağlı kanun kural saygı sıfır

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 08:00
08

Harun Yahya - Türkiye Cumhuriyetinde tüm pitbull cinsi köpekler sınır dışı edilmeli asla yetiştirilmesin ve hapis cezası verilsin sahip çıkan kişilere

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 07:23
07

Güzel.şehrim.izmit - Pitpul turkiyede yasaklı bir ırk daha önce kaç kişinin,kaç çocuğun hayatına,yaralanmasına maal oldu bide ağîzlıksîz serbestçe dolaştırıyorlar o saldırgan şahsa gereken ceza verilmeli ve köpekte elinden alınmalı

Yanıtla . 16Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 02:17
06

Erdem - İlla şikayet mi etmek gerekiyor polisler neden görünce ceza yazmıyor

Yanıtla . 40Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 00:59
05

Efendi - Bu olayda Köpek silah sayılır ve kasten adam öldürmeye teşşebbüsten yargılanır..

Yanıtla . 39Beğen . 1Beğenme 18 Nisan 00:06
03

İnsanlık Dusmanlari - Agizliksiz köpek gezdiren insanlik düşmanlarını polisin toplaması gerekiyor.

Yanıtla . 42Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 22:39
02

Ofli paşa - Vay sapık köpek vay! Sahipsiz ülke olduk. Millet sahipsiz , psikopatkara yem ediliyor

Yanıtla . 33Beğen . 1Beğenme 17 Nisan 21:18
01

İzmi̇tli̇ - Şans eseri yaşıyoruz, sopa ve köpek ile saldırmak nedir!!!! Güç gösterisi edasıyla bu köpekleri gezdiriyor zavallıllar, geçmiş olsun

Yanıtla . 49Beğen . 1Beğenme 17 Nisan 20:53
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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