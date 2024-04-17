Köpek saldırısı sonrası iki kişi yaralandı

Hato - Bilip bilmeden konuşanlar o pitbulum sahibiyim o iki kişi köpeğime elindeki sopayla vurmaya kalkıp kışkırtmaya kalktiklari için dayak yediler eşim onların elinde ki sopayı alıp vurdu öyle kan içinde olmalarının sebebi köpeğim saldırıp ısırdığı için değil benim evladım gerçekten saldırmış olsaydı o kafaları öyle kalmazdı paramparça olurdu anladınız mi