Pitbull dehşet saçtı

Bunun doğru olmadığını söyleyen Murat B. ve Adem K. köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiler. Saldırıya uğrayan vatandaşlar yaşadıkları olayı şöyle anlattı.

“- 5 Nisan tarihinde saat 18.00 civarında market alışverişi yaptıktan sonra evimize gidiyorduk. Çocuk parkına geldiğimizde daha önce tanımadığımız ismini sonradan öğrendiğimiz Ayhan Ç. Yanında pitbull cinsi köpeği ile duruyordu. Köpeğin ağzında ağızlık yok ve tasması serbest bir şekilde bırakılmıştı. İkimiz köpeğin çocuklara ve diğer insanlara saldırma ihtimali olduğunu söyleyerek uyarıda bulunduk. Ancak uyarımızın ardından fitness salonu sahibi olan Ayhan Ç. isimli vatandaş bize köpeği ve elindeki sopa ile saldırdı.

DERİN YARALAR OLUŞTU

Saldırıda kafamızdan, kollarımızdan, ellerimizden yaralandık ve vücudumuzun birçok yerinde köpek ısırıkları var. Ayhan Ç. isimli vatandaş saldırı sırasında bize ağır hakaret ve küfürler etti. Saldırının ardından olay yerine gelen ambulans bizi Şehir Hastanesi’ne götürdü. Polis de Ayhan Ç’yi gözaltına aldı. Saldırının ardından ikimiz de kuduz tedavisi gördük, iğnelerimiz yapıldı. Şu anda soruşturma ve adli süreç devam ediyor. Ancak bizler bu tür cins köpeklerin psikoloji düzgün olmayan insanlara verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu insanlar her an herkese zarar verebilir. Bu konuda hem yetkili mercilerin hem de vatandaşların daha dikkatli olmasını istiyoruz”