Kocaelispor U19 çeyrek final vizesi arıyor

ERBAA İLE OYNUYORUZ

Bölgesel Gelişim Ligi’nde normal sezonu 1.grup birincisi olarak bitiren Kocaelispor U19 Takımı, Antalya’daki Play-Off mücadelesine bugün başlıyor. Temsilcimiz son 16 eleme turunda 5.grup üçüncüsü olan Erbaaspor ile karşılaşacak. Ilıca Stadı’nda oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak. Tek maç eleme sisteminin geçerdi olduğu müsabakayı kazanan adını çeyrek finale yazdıracak. Adem Aydemir yönetimindeki Kocaelispor bugünkü maçı geçerse cumartesi günü çeyrek finalde Efeler 09 Spor-Turgutluspor maçının galibiyle karşılaşacak.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Son 16 turunda bugün ayrıca Erzurum-Erok, Buca-Bursa Yıldırım maçları var. Yarın ise Amed Sportif-Tuzla, Isparta-Uşak, İnegöl Kafkas-Batman Petrol mücadeleleri izlenecek. Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off’larda yarı final maçları 5 Mayıs, final ve üçüncülük maçları ise 8 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Mücadele sonunda ilk 3 takım Elit B Ligi’ne yükselecek. Geçen sezon Elit B’den Bölgesel Lig’e düşen Kocaelispor, bir yıl sonra geri dönmek istiyor. Teknik patron Adem Aydemir takımına güvendiğini, hedefe ulaşacaklarını söyledi.