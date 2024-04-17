Gelişim Ligi’nde sezonu erken kapattık

PLAY-OFF’A KALAMADIK

Gelişim Ligi yaş gruplarında takımlarımız ilk üç sıranın dışında kalınca, böylece Kocaeli takımları sezonu erken kapatmış oldu. Grubunu dördüncü bitiren Kocaelispor U15, en önemli dereceyi alan takım oldu. Yeşil-Siyahlı ekibin U14 ve U16 takımları sezonu altıncı bitirdi. U15’te Belediye Derincespor, U16’da ise Darıca GB son sırada yer aldı. Belediye Derincespor’un U14 ve U16 takımları yedinci olurken, Darıca GB’nin U14 ve U15 takımları ise sekizinci oldu.

U14 GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU

1.ALTINORDU 18 14 1 3 72 8 43

2.FENERBAHÇE A.Ş. 18 13 3 2 68 11 42

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 13 2 3 56 25 41

4. PENDİKSPOR FUTBOL 18 11 3 4 35 18 36

5.KASIMPAŞA A.Ş. 18 9 4 5 45 23 31

6.KOCAELİSPOR 18 7 4 7 17 27 25

7.BELEDİYE DERİNCE SPOR18 4 3 11 22 56 15

8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ18 3 3 12 14 58 12

9.SULTANBEYLİ BELEDİYE18 1 4 13 17 47 7

10.TUZLASPOR A.Ş. 18 1 1 16 7 80 4

U15 GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU

1.FENERBAHÇE A.Ş. 18 13 5 0 69 9 44

2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 14 2 2 39 11 44

3.KASIMPAŞA A.Ş. 18 12 2 4 59 22 38

4.KOCAELİSPOR 18 9 4 5 32 24 31

5.ALTINORDU 18 10 1 7 37 24 31

6. PENDİKSPOR FUTBOL 18 6 5 7 32 31 23

7.TUZLASPOR A.Ş. 18 6 3 9 24 30 21

8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ18 4 0 14 22 66 12

9.SULTANBEYLİ BELEDİYE 18 2 2 14 13 63 8

10.BELEDİYE DERİNCE 18 1 2 15 10 57 5

U16 GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU

1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 13 2 1 61 16 41

2. PENDİKSPOR FUTBOL 16 9 4 3 43 23 31

3.FENERBAHÇE A.Ş. 16 10 0 6 31 16 30

4.KASIMPAŞA A.Ş. 16 8 4 4 52 27 28

5.TUZLASPOR A.Ş. 16 6 4 6 24 21 22

6.KOCAELİSPOR 16 6 3 7 34 28 21

7.BELEDİYE DERİNCE 16 6 3 7 23 39 21

8.SULTANBEYLİ BELEDİYE16 2 2 12 13 44 8

9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ16 1 0 15 10 77 3