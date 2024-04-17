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Gelişim Ligi’nde sezonu erken kapattık

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Gelişim Ligi U14, U15 ve U16 kategorilerinde normal sezon geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda geride kalmıştı. İlimizi profesyonel ligde temsil eden Kocaelispor, Belediye Derincespor ve Darıca GB’nin alt yapılarının katılım sağladığı Gelişim Ligi’nde temsilcilerimizden hiç biri Play-Off’a kalma başarısı gösteremedi.

Aziz Emre Gündeşen
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Gelişim Ligi’nde sezonu erken kapattık
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PLAY-OFF’A KALAMADIK

Gelişim Ligi yaş gruplarında takımlarımız ilk üç sıranın dışında kalınca, böylece Kocaeli takımları sezonu erken kapatmış oldu.  Grubunu dördüncü bitiren Kocaelispor U15, en önemli dereceyi alan takım oldu. Yeşil-Siyahlı ekibin U14 ve U16 takımları sezonu altıncı bitirdi.  U15’te Belediye Derincespor, U16’da ise Darıca GB son sırada yer aldı. Belediye Derincespor’un U14 ve U16 takımları yedinci olurken, Darıca GB’nin U14 ve U15 takımları ise sekizinci oldu.

Gelişim Ligi’nde sezonu erken kapattık
Gelişim Ligi’nde sezonu erken kapattık

U14 GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU

1.ALTINORDU                  18           14          1             3             72          8             43

2.FENERBAHÇE A.Ş.        18          13          3             2             68          11          42

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.              18            13          2             3             56          25          41

4. PENDİKSPOR FUTBOL 18         11          3             4             35          18          36

5.KASIMPAŞA A.Ş.           18          9             4             5             45          23          31

6.KOCAELİSPOR               18          7             4             7             17          27          25

7.BELEDİYE DERİNCE SPOR18      4             3             11          22          56          15

8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ18     3             3             12          14          58          12

9.SULTANBEYLİ BELEDİYE18        1             4             13          17          47          7

10.TUZLASPOR A.Ş.         18          1             1             16          7             80          4

U15 GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU

1.FENERBAHÇE A.Ş.        18          13          5             0             69          9             44

2.BEŞİKTAŞ A.Ş.               18          14          2             2             39          11          44

3.KASIMPAŞA A.Ş.           18          12          2             4             59          22          38

4.KOCAELİSPOR               18           9             4             5             32          24          31

5.ALTINORDU                  18           10          1             7             37          24          31

6. PENDİKSPOR FUTBOL 18         6             5             7             32          31          23

7.TUZLASPOR A.Ş.           18          6             3             9             24          30          21

8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ18     4             0             14          22          66          12

9.SULTANBEYLİ BELEDİYE 18       2             2             14          13          63          8

10.BELEDİYE DERİNCE    18          1             2             15          10          57          5

U16 GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU

1.BEŞİKTAŞ A.Ş.                 16        13          2             1             61          16          41

2. PENDİKSPOR FUTBOL 16         9             4             3             43          23          31

3.FENERBAHÇE A.Ş.        16          10          0             6             31          16          30

4.KASIMPAŞA A.Ş.           16          8             4             4             52          27          28

5.TUZLASPOR A.Ş.           16          6             4             6             24          21          22

6.KOCAELİSPOR              16            6             3             7             34          28          21

7.BELEDİYE DERİNCE      16          6             3             7             23          39          21

8.SULTANBEYLİ BELEDİYE16        2             2             12          13          44          8

9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ16     1             0             15          10          77          3

# Kocaeli, kocaelispor, Derince, futbol

17 Nis 2024 - 21:16 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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