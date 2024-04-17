Güneşspor’dan bir şampiyonluk daha

U-14 VE U-18 YAŞ GRUBUNDAN SONRA U-15’LERDE ŞAMPİYON

Yıllardır altyapısından yetiştirdiği oyuncularla A takımda Süper Amatör Lig’de mücadele eden, profesyonel takımlara da futbolcu veren Güneşspor, bu sezonda küçük yaş gruplarında çok başarılı. Yeşil-Siyahlı ekip, U-14 ve U-18 Ligi’nde grubunu birinci sırada bitirdi. U-18 Ligi Elit Grubu’nda ilimizi temsil edecek 5 takımdan biri oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, bu kez de U-15 yaş grubunda şampiyonluk sevinci yaşadı, A Grubunu birinci bitirdi.

TEKNİK SORUMLU EMRE KOÇ

Günespor Başkanı Nebil Uzun yaptığı açıklamada, “U-15 Takımımız son oynadığımız müsabakayı farklı kazanarak ligin bitmesine 1 hafta kala Şampiyonluğumuzu ilan ettik. U-15 takımının teknik sorumlusu Emre Koç'u ve tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum. U 18 , U 14 den sonra U 15 den de gelen şampiyonluk haberi ile bir kez daha gurur duyduk. Her zaman ki çalışmaya devam edeceğiz . Liderliğimizi devam ettirdiğimiz U 17 grubumuzdan da Şampiyonluk duygusunu tadacağımızı ümit ediyoruz” dedi.

U-15 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU