Güneşspor’dan bir şampiyonluk daha

U-14 VE U-18 YAŞ GRUBUNDAN SONRA U-15’LERDE ŞAMPİYON
Yıllardır altyapısından yetiştirdiği oyuncularla A takımda Süper Amatör Lig’de mücadele eden, profesyonel takımlara da futbolcu veren Güneşspor, bu sezonda küçük yaş gruplarında çok başarılı. Yeşil-Siyahlı ekip, U-14 ve U-18 Ligi’nde grubunu birinci sırada bitirdi. U-18 Ligi Elit Grubu’nda ilimizi temsil edecek 5 takımdan biri oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, bu kez de U-15 yaş grubunda şampiyonluk sevinci yaşadı, A Grubunu birinci bitirdi.
TEKNİK SORUMLU EMRE KOÇ
Günespor Başkanı Nebil Uzun yaptığı açıklamada, “U-15 Takımımız son oynadığımız müsabakayı farklı kazanarak ligin bitmesine 1 hafta kala Şampiyonluğumuzu ilan ettik. U-15 takımının teknik sorumlusu Emre Koç'u ve tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum. U 18 , U 14 den sonra U 15 den de gelen şampiyonluk haberi ile bir kez daha gurur duyduk. Her zaman ki çalışmaya devam edeceğiz . Liderliğimizi devam ettirdiğimiz U 17 grubumuzdan da Şampiyonluk duygusunu tadacağımızı ümit ediyoruz” dedi.
U-15 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.