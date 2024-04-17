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Güneşspor’dan bir şampiyonluk daha

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Altyapılarda ilimizin en önemli kulüpleri arasında bulunan Güneşspor, bu sezonda U-14 ve U-18 yaş grubunda şampiyon oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, bu kez de U-15 Ligi A Grubu’nda hedefine ulaştı. Son maçında Okanspor’u yenen Yeşil-Siyahlı ekip, son hafta öncesinde şampiyonluğun ilan etti.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Güneşspor’dan bir şampiyonluk daha mask
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U-14 VE U-18 YAŞ GRUBUNDAN SONRA U-15’LERDE ŞAMPİYON

Yıllardır altyapısından yetiştirdiği oyuncularla A takımda Süper Amatör Lig’de mücadele eden, profesyonel takımlara da futbolcu veren Güneşspor, bu sezonda küçük yaş gruplarında çok başarılı. Yeşil-Siyahlı ekip, U-14 ve U-18 Ligi’nde grubunu birinci sırada bitirdi. U-18 Ligi Elit Grubu’nda ilimizi temsil edecek 5 takımdan biri oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, bu kez de U-15 yaş grubunda şampiyonluk sevinci yaşadı, A Grubunu birinci bitirdi.

TEKNİK SORUMLU EMRE KOÇ

 

  Günespor Başkanı Nebil Uzun yaptığı açıklamada, “U-15 Takımımız son oynadığımız müsabakayı farklı kazanarak ligin bitmesine 1 hafta kala Şampiyonluğumuzu ilan ettik. U-15 takımının teknik sorumlusu Emre Koç'u ve tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum. U 18 , U 14 den sonra U 15 den de gelen şampiyonluk haberi ile bir kez daha gurur duyduk. Her zaman ki çalışmaya devam edeceğiz . Liderliğimizi devam ettirdiğimiz U 17 grubumuzdan da Şampiyonluk duygusunu tadacağımızı ümit ediyoruz” dedi.

 

U-15 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

 1-Güneşspor

15

13

2

0

66

7

41

2-Hereke Gençlik

15

12

1

2

52

13

37

3- İzmit G.B

15

11

2

2

48

15

35

4-Üçyoldoğuspor

15

9

1

5

51

24

28

5-İzmit İdman Yurdu

15

8

0

7

32

33

24

6-Kirazlıyalıspor

16

4

2

10

19

48

14

7-Çınarlıspor

15

3

3

9

23

45

12

 8-Okanspor

15

1

1

13

5

55

4

9-Tütünçiftlikspor

15

0

2

13

5

61

2

 

# İzmit, hafta, HER

17 Nis 2024 - 21:17 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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