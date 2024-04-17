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Körfezli yüzücüler il barajını geçtiler

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11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi ikinci vize ve 13+ Kocaeli İl baraj geçme yarışları Gebze’de yapıldı. Körfez GB’nin yüzücüleri de bu yarışmada başarılı olup, 8 sporcuyla il barajını geçmeyi başardılar.

Kenan Meriç
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Körfezli yüzücüler il barajını geçtiler mask
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YARIŞMALAR GEBZE’DE YAPILDI

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 16 sporcu ve 3 antrenör ile katıldı. Körfez ekibi yüzücüleri yarışmalarda adeta başarıya kulaç atarak birçok barajı ve elemeyi başarıyla geçtiler. Körfez Gençlerbirliği 11-12 yaş grubu sporcularından; Ecesu Samastı, Emre Oturgan, Ömer Eymen Toptaş, Elif Konukçu, Atilla Aras Aydın ve Ahsen Tanrıverdi 2024 Aralık ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya şimdiden hak kazandılar.

 

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI


Körfez ekibinden 11-12 yaş grubu sporcularından 8’i de 10-12 Mayıs 2024 tarihlerinde  Sakarya’da yapılacak olan grup müsabakalarında ilimizi temsil edecekler. Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği’nin 13 yaş kız sporcularından Meyra Kocaman ve Doğa Duygu Ergül Ankara’da yapılacak olan Bölge Karmaları Milli Takım Seçme Yarışlarına katılmaya hak kazandı. Ayrıca  15 yaş erkek sporcumuz Emre Fatih Kartal 2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Edirne’de yapılacak olan Yıldız – Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Yarışlarında boy gösterecek. 

 

# Türkiye, Gebze, Körfez, Sakarya

17 Nis 2024 - 21:18 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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