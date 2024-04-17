Düşme korkusu yaşayan Derincespor’da stoper krizi

ALPAY ÇELEBİ CEZALI VOLKAN ALTINSOY SAKAT

Son iki maçında şampiyonluğa oynayan Kastamonuspor ve Iğdır FK ile karşılaşan, bu karşılaşmalardan beraberlikle ayrılan Derincespor, buna rağmen son haftalara rahat giremiyor. Averajla düşme hattının üzerinde bulunan Derincespor, kalan son üç maçını kazanması halinde ligde kalacak Pazar günü evinde oynayacağı Somaspor maçı öncesinde stoperlerden Alpay Çelebi’nin sarı kart cezalısı, Volkan Altınsoy’un da sakat olması teknik heyeti düşündürüyor. Sağlık ekibi iki haftadır kadroda yer almayan Volkan’ı, Somaspor maçına yetiştirmek için çalışıyor.