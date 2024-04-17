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Darıca GB kurtuluş mücadelesini başlattı

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3.Lig 3.Grup’ta düşme korkusu yaşayan Darıca GB, Pazar günü sahasında Kuşadasıspor’u 1-0 yendi, kümede kalma yolunda umutlarını arttırdı. Pazar günü Ağrıspor deplasmanına gidecek olan Sarı-Yeşilli ekip. Bu maçı kazanması halinde çok önemli bir avantaj sağlayacak.

Uğur Uludağ
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Darıca GB kurtuluş mücadelesini başlattı mask
Darıca GB kurtuluş mücadelesini başlattı
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KUŞADASISPOR KURTULUŞ MAÇIYDI

6 haftalardır galibiyete hasret kalan, düşme hattına yaklaşan Darıca GB, averajla kırmızı çizginin üzerinde yer alıyordu. Pazar günü de sahasında konuk ettiği Kuşadasıspor karşısında puan kaybetmesi halinde ligde kalma şansını tamamen yitirecekti. Camia olarak bu maça kurtuluş olarak bakan Sarı-Yeşilli ekip, bu sezon ilk kez dolu tribünler önünde oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup etti. 6 maç sonra kazanan Darıca GB’de çok büyük sevinç yaşandı.

SON İKİ MAÇINI KAZANMASI HALİNDE LİGDE KALACAK

Kuşadasıspor maçını 1-0 kazanan, puanını 22’ye çıkaran Darıca GB averajla düşme hattının üzerinde bulunuyor. Sarı-Yeşilli ekip, ligde kalan son iki maçında bu hafta Pazar günü deplasmanda Ağrıspor, son hafta ise evinde düşme hattındaki Akhisarspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz, bu iki maçı kazanması halinde rakiplerinin alacağı sonuca bakmaksızın ligde kalacak. Darıca GB’de gözler Pazar günkü Ağrıspor maçına çevrildi. Temsilcimiz, Play-Off yarışının uzağında kalan rakibini yenip, son haftaya avantajlı girmek istiyor. 

 

TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

26

16

8

2

48

22

56

2.MERKÜR JET ERBAASPOR

26

14

9

3

48

19

51

3.BORNOVA 1877

26

14

5

7

45

30

47

4.SİLİVRİSPOR

26

12

9

5

35

22

45

5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR

26

11

10

5

39

23

43

6.KUŞADASISPOR

27

11

9

7

35

28

42

7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.

26

10

8

8

28

28

38

8.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ

26

9

9

8

35

34

36

9.FATSA BELEDİYESPOR

26

9

9

8

24

26

36

10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ

27

8

5

14

28

32

29

11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR

26

7

6

13

24

28

27

12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.

26

5

7

14

16

32

22

13.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR

26

4

10

12

15

37

22

14.AKHİSARSPOR

26

5

4

17

23

59

19

15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş

26

5

4

17

20

43

16

 

 

# hafta, futbol

17 Nis 2024 - 21:20 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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