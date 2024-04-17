Darıca GB kurtuluş mücadelesini başlattı

KUŞADASISPOR KURTULUŞ MAÇIYDI

6 haftalardır galibiyete hasret kalan, düşme hattına yaklaşan Darıca GB, averajla kırmızı çizginin üzerinde yer alıyordu. Pazar günü de sahasında konuk ettiği Kuşadasıspor karşısında puan kaybetmesi halinde ligde kalma şansını tamamen yitirecekti. Camia olarak bu maça kurtuluş olarak bakan Sarı-Yeşilli ekip, bu sezon ilk kez dolu tribünler önünde oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup etti. 6 maç sonra kazanan Darıca GB’de çok büyük sevinç yaşandı.

SON İKİ MAÇINI KAZANMASI HALİNDE LİGDE KALACAK

Kuşadasıspor maçını 1-0 kazanan, puanını 22’ye çıkaran Darıca GB averajla düşme hattının üzerinde bulunuyor. Sarı-Yeşilli ekip, ligde kalan son iki maçında bu hafta Pazar günü deplasmanda Ağrıspor, son hafta ise evinde düşme hattındaki Akhisarspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz, bu iki maçı kazanması halinde rakiplerinin alacağı sonuca bakmaksızın ligde kalacak. Darıca GB’de gözler Pazar günkü Ağrıspor maçına çevrildi. Temsilcimiz, Play-Off yarışının uzağında kalan rakibini yenip, son haftaya avantajlı girmek istiyor.

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