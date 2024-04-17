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Ragbide Milli gurur

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Körfez Gençlerbirliği Ragbi Kadın ve Erkek Takımları, geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen 7’li Ragbi U18 Türkiye Şampiyonası’nda grup maçlarının hepsini kazanarak final etabına birincisi olarak katılacak. Başarılı olan takımımızın altı oyuncusu da Milli takıma çağrıldı.

Ragbide Milli gurur mask
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6 OYUNCU MİLLİ TAKIMDA

Son yıllarda ragbi sporunda Körfez Gençlerbirliği çok başarılı. Gençlerde katıldıkları müsabakalarda Türkiye Şampiyonası’nda dereceler elde eden Kırmızı-Beyazlı ekip, aynı zamanda Milli takıma da sporcu veriyor Körfez Gençlerbirliği Ragbi Kadın Takımından 4 Ayten Alataşlı, Ecmel Rana Çayır, Hilal Karagöz ve Tuğbanur Yavuz ile Erkek Ragbi Takım oyuncularından da Berk Kara ve Adem Batuhan Özver başarılı performansları sonrasında Ragbi Milli Takımına davet edildiler.

MİLLİ TAKIMA 6 OYUNCU


Körfez Gençlerbirliği ragbi takımın teknik sorumlusu İhsan Demirtaş, “7’li kadın ve erkek Ragbi takımlarımız Ankara’da düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası’nda gruplarından hiç mağlubiyet alamdan grup lideri olarak çıkan takımlarımızı kutluyoruz. Çok başarılı bir sezonun ardından  yeni yılda da başarılarımıza devam ediyoruz. Sporcularımız Ragbide Körfez’in adını çok iyi temsil ederek iyi yerlere geliyorlar. Sporcularımızı kutluyorum” dedi.

 

Kaynak: Spor Servisi

# Türkiye, yeni, Körfez

17 Nis 2024 - 21:21 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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