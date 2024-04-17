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Gelecek yıl golcü hazır

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Belediye Derincespor, bu sezon 2.Lig’de gol yollarından çok büyük sıkıntı yaşadı. Süper Lig deneyimli Mehmet Akyüz bile çare olmadı. Sarı-Lacivertli ekibin U-19 takımında oynayan forvet oyuncusu Alihan Vural, bu sezon performansı ile göz dolduruyor.

Uğur Uludağ
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U-19 TAKIMINDA 15 GOL ATTI

3 yıldır Derincespor yaş gruplarında oynayan Alihan Vural, 2004 doğumlu. Futbola Kaan Dobra’nın eski takımı 41 Futbol Kulübü’nde başladı. Bu takımda üç yıl oynadıktan sonra Derincespor Altyapı Koordinatörü Hüseyin Türe, bu oyuncuyu transfer etti. Sol ayaklı, fizik çok iyi olan Alihan Vural, bu sezon U-19 takımında gösterdiği performansla da dikkat çekti. Profesyonel sözleşme imzalanan, A takım kadrosunda da zaman zaman yer alan Alihan Vural, bu yıl U-19 takımında 15 gol attı. U-19 takımının teknik sorumlusu Hüseyin Türe, “Alihan çok yetenekli bir isim. Eksiklerini biliyoruz, bunun içinde bireysel çalışmalar yapıyoruz. Umarım gelecek yıl A takım kadrosunda sürekli yer alır” dedi.

# futbol

17 Nis 2024 - 21:22 Kocaeli/ Derince- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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