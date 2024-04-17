Gelecek yıl golcü hazır

U-19 TAKIMINDA 15 GOL ATTI
3 yıldır Derincespor yaş gruplarında oynayan Alihan Vural, 2004 doğumlu. Futbola Kaan Dobra’nın eski takımı 41 Futbol Kulübü’nde başladı. Bu takımda üç yıl oynadıktan sonra Derincespor Altyapı Koordinatörü Hüseyin Türe, bu oyuncuyu transfer etti. Sol ayaklı, fizik çok iyi olan Alihan Vural, bu sezon U-19 takımında gösterdiği performansla da dikkat çekti. Profesyonel sözleşme imzalanan, A takım kadrosunda da zaman zaman yer alan Alihan Vural, bu yıl U-19 takımında 15 gol attı. U-19 takımının teknik sorumlusu Hüseyin Türe, “Alihan çok yetenekli bir isim. Eksiklerini biliyoruz, bunun içinde bireysel çalışmalar yapıyoruz. Umarım gelecek yıl A takım kadrosunda sürekli yer alır” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.