Kocaeli’de seyir halindeki otomobilde yangın

Olay, Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GUC 436 plakalı BMW marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.