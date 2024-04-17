Yeni dönemin muhtarları mazbatalarını aldı

472 MAHALLEDEN 471’İNDE MUHTAR SEÇİLDİ

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de vatandaşlar 31 Mart Pazar günü sandığa giderek 5 yıl süreyle kentte görev yapacak olan büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oyunu kullandı. 1 büyükşehir, 12 ilçe belediye başkanını seçen Kocaelili vatandaşlar 366 belediye meclis üyesi ile birlikte 472 mahallenin 471’inde de muhtar seçti. Seçim sonucu muhtarını seçemeyen tek mahalle İzmit Arpalık İhsaniye Mahallesi oldu.

DEVİR TESLİM TÖRENLERİ YAPILACAK

Seçmen iradesinin sandığa yansımamasından dolayı Arpalık İhsaniye Mahallesi’nde haziran ayında seçim yeniden yapılacak. Haziran ayına kadar seçim öncesi muhtarıyla yola devam edecek Arpalık İhsaniye Mahallesi dışındaki mahallelerin yeni dönem muhtarlar 17 Nisan itibariyle mazbatalarını almaya başladı. İzmit’te mazbatalarını alan muhtarlara Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy eşlik etti. Mazbatasını alan ilk muhtarlar 18 Nisan’dan itibaren görevine başlayacak. Yeni seçilen muhtarlar devir teslim törenleriyle görevi, kendinden önceki muhtarlardan alacak.