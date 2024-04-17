Kocaelispor’da keyifler yerinde

DEVAM EDİYOR
Hedefini ligi üçüncü bitirip doğrudan Play-Off finali oynamak olarak belirleyen Kocaelispor Trendyol 1. Lig’de 31. hafta mücadelesinde pazartesi akşamı deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklara devam ediyor. Yeşil siyahlıların önceki gün Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenmanı düz koşuyla başladı.
UZUN ARADAN SONRA
Giorgi Khavaraishvili ve Fofana’nın da takıma dönmeye hazırlandığı günlerde Yeşil-Siyahlı ekibimiz uzun bir aradan sonra tüm takım bir arada antrenman yaptı. Son haftalarda alınan başarılı sonuçlar nedeniyle futbolcuların bir hayli keyifli, aynı zamanda istekli oldukları gözlendi. Temsilcimiz bugün yine tek idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.