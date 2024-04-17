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Hükmen galibiyet geliyor

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TFF Hukuk Kurulu, Giresunspor’u Kocaelispor maçında talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT 46 maddesi ve IFAB oyun kuralları Kural 3/3 maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk etti.

Hükmen galibiyet geliyor mask
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Bilindiği gibi Karadeniz ekibi Pazar akşamki maçın son anlarında esamede ismi olmayan 25 numaralı futbolcu Furkan Arda Kabaca’yı sahaya sürmüştü. PFDK bugün yapacağı toplantıda raporları ve savunmayı değerlendirip kararını verecek. 2-0 Kocaelispor’un galibiyetiyle sonuçlanan maçın 3-0 hükmen olarak tescil edilmesi bekleniyor. Böylece Yeşil-Siyahlı ekibin attığı gol sayısı 46’ya, genel averajı da artı 12’ye yükselecek.

Kaynak: Spor Servisi

# kocaelispor

17 Nis 2024 - 22:03 Kocaeli- Spor --- Okunma

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