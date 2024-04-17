Hükmen galibiyet geliyor

Bilindiği gibi Karadeniz ekibi Pazar akşamki maçın son anlarında esamede ismi olmayan 25 numaralı futbolcu Furkan Arda Kabaca’yı sahaya sürmüştü. PFDK bugün yapacağı toplantıda raporları ve savunmayı değerlendirip kararını verecek. 2-0 Kocaelispor’un galibiyetiyle sonuçlanan maçın 3-0 hükmen olarak tescil edilmesi bekleniyor. Böylece Yeşil-Siyahlı ekibin attığı gol sayısı 46’ya, genel averajı da artı 12’ye yükselecek.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.