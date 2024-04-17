Ek kontenjan talebi kabul edilmedi

3513 KAPASİTE VAR
Pazartesi akşamı 3513 kişi kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak maç için misafir takım taraftarına yüzde 5 kontenjanın karşılığında 175 kişilik yer ayrıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Hodri Meydan Taraftar Derneği’nin ek bilet talebini İstanbul kulübü kabul etmedi. Ümraniyespor yönetimi zorlu maçta misafir takım tribün biletlerini 100 TL olarak belirledi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.