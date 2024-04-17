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Ek kontenjan talebi kabul edilmedi

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Pazartesi akşamı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’ndaki maç için misafir takım taraftarına yüzde 5 kontenjan karşılığında 175 kişilik yer ayrıldı. Kocaelispor taraftarının fazla bilet talebine ev sahibi kulüp olumsuz yanıt verdi.

Ek kontenjan talebi kabul edilmedi mask
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3513 KAPASİTE VAR

Pazartesi akşamı 3513 kişi kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak maç için misafir takım taraftarına yüzde 5 kontenjanın karşılığında 175 kişilik yer ayrıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Hodri Meydan Taraftar Derneği’nin ek bilet talebini İstanbul kulübü kabul etmedi. Ümraniyespor yönetimi zorlu maçta misafir takım tribün biletlerini 100 TL olarak belirledi.

 

 

Kaynak: Spor Servisi

# VAR, İstanbul

17 Nis 2024 - 22:05 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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